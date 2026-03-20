Dani Faiv e Tony 2Milli sono i protagonisti della coppia “I Rapper” in “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, in onda da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e streaming su NOW. I due artisti hanno rilasciato un’intervista in cui hanno espresso il desiderio di vedere a Pechino Express Eminem con Paolo Bonolis e Fabrizio Corona con Selvaggia Lucarelli.

Dani Faiv e Tony 2Milli, formano la coppia de “I Rapper” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Dani Faiv e Tony 2Milli alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper) – Pechino Express. Voi siete i Rapper di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi questa avventura? Tony 2Milli: È stata, per entrambi, un’esperienza a tratti kafkiana e a tratti rivelatrice. Abbiamo vissuto situazioni davvero al limite. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pechino Express 2026, Dani Faiv e Tony 2Milli: “Ci piacerebbe vedere a Pechino Eminem con Paolo Bonolis e Fabrizio Corona con Selvaggia Lucarelli” – Intervista

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