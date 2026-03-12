Chi è Tony 2Milli | curiosità vita privata del rapper in gara a Pechino Express

Tony 2Milli è un rapper che partecipa alla nuova stagione di Pechino Express, in coppia con Dani Faiv. La trasmissione va in onda questa sera su Sky Uno. Tony 2Milli si presenta come uno dei concorrenti del programma, che vede diverse coppie sfidarsi in una serie di prove e avventure. La sua presenza nel cast è al centro dell’attenzione tra i fan della musica rap.

Tony 2Milli insieme a Dani Faiv, compone la coppia dei Rapper, in gara alla nuova edizione di Pechino Express al via da stasera su Sky Uno. Chi è Tony 2Milli. Mario Manuel Bruno, noto come Tony 2Milli, è nato a Milano nel 2000 in una famiglia di origini calabresi. Il rapper inizia il suo percorso musicale su Soundcloud nel 2018, distinguendosi sin da subito come uno dei personaggi più impattanti e particolari del panorama underground. La prima svolta arriva nel 2020, anno di fondazione di Patto Slitherich, il collettivo musicale,conosciuto anche come “L’unica attività trap in Italia” Nel 2021 inizia il suo percorso su Spotify con una serie... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Tony 2Milli, concorrente di Pechino Express; Pechino Express 2026 al via: chi sono i concorrenti e come sarà il viaggio in Estremo Oriente; Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'Estremo Oriente (mai così estremo); Pechino Express, oggi 12 marzo la prima puntata: dove vederla, le coppie, le anticipazioni.

