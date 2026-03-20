Peaky Blinders – The Immortal Man recensione | fine di un capitolo inizio di una nuova era

Il mitico Thomas Shelby di Cillian Murphy fa i conti con gli spettri del suo passato in un film che, inevitabilmente, guarda anche al futuro del franchise Cillian Murphy ha avuto un'ascesa professionale analoga, per certi versi, a quella di un Johnny Depp senza tutto quel bagaglio di eccessi culminati nella quasi totale cancellazione avuta da colui che, per lungo tempo, è stato la star indiscussa del cinema indie americano e delle pellicole di Tim Burton. Dal giorno in cui si è risvegliato nudo sul letto di un ospedale in una Londra ormai popolata di rabbiosi infetti in 28 giorni dopo e per tutti i primi dieci anni abbondanti del 2000, il suo è stato un nome molto apprezzato dalla critica e conosciuto più che altro da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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