Pd i quaranta componenti della nuova direzione targata Alaia

Il Partito Democratico di Avellino ha annunciato i quaranta componenti della nuova direzione, scelta durante il Congresso provinciale svoltosi il 16 marzo. La composizione della squadra è stata resa nota pochi giorni dopo l’evento, che ha visto l’insediamento delle nuove figure di leadership. La riorganizzazione interna mira a rafforzare l’organizzazione del partito a livello locale.

A pochi giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale dello scorso 16 marzo, il Partito Democratico di Avellino definisce i propri assetti interni. La Presidente dell’Assemblea Provinciale, Carmen Pellino, ha trasmesso ufficialmente l’elenco dei componenti che andranno a formare la nuova Direzione Provinciale. I quaranta componenti eletti I membri di diritto Oltre ai quaranta eletti dal Congresso, la Direzione Provinciale prevede la partecipazione, come da statuto e senza diritto di voto, di una serie di figure istituzionali e storiche del partito, purché iscritte al PD: • Parlamentari ed ex parlamentari del Collegio. • Consiglieri regionali del Collegio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Versace affida la direzione creativa a Pieter Mulier, attuale guida della maison francese AlaïaCon l’uscita di Dario Vitale ormai archiviata, Il Gruppo Prada e Versace annunciano la nomina di Pieter Mulier nel ruolo di Chief Creative Officer, a... Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.