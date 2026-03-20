I lavoratori della Pavoni, azienda fondata nel 1905 e specializzata nella produzione di macchine del caffé, esprimono delusione e amarezza per la recente cancellazione della storia dell’azienda. La sede storica si trova a San Giuliano, ma molti dipendenti si trovano a dover affrontare l’impossibilità di trasferirsi. La tensione tra i lavoratori cresce di fronte a questa situazione.

Delusione e amarezza. È questo il clima che si respira tra i lavoratori della Pavoni, storico marchio di macchine del caffé che, nato nel 1905, dagli anni Novanta ha sede a San Giuliano. Il gruppo Smeg, che dal 2019 ne è il proprietario, ha annunciato il trasferimento della Pavoni (per quanto riguarda il reparto produttivo) a Bonferraro, in provincia di Verona. Un passaggio che verrà attuato tramite la cessione di un ramo d’azienda e che, nei fatti, mette a rischio 30 posti di lavoro su un totale di 43 dipendenti oggi in servizio nel Sud Milano. Ieri mattina, davanti ai cancelli di via Gorizia, un sit-in di protesta ha accompagnato uno sciopero di due ore indetto da sindacati e Rsu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavoni, la rabbia dei lavoratori: "Cancellata la storia dell’azienda. Trasferirsi? Per tanti è impossibile"

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