Hydro Extrusion | il futuro dell' azienda e dei lavoratori dopo l' incontro in Regione

Hydro Extrusion ha annunciato un piano di rilancio dopo i licenziamenti del 2025 e le proteste dei lavoratori. La multinazionale norvegese ha incontrato i rappresentanti sindacali in Regione, promettendo investimenti per salvare alcuni posti di lavoro e migliorare le condizioni del sito di Ornago. I dipendenti sperano in un cambiamento concreto e in un futuro più stabile. La discussione ha portato a un accordo preliminare che potrebbe segnare una svolta per l’azienda e i suoi operai. Ora si aspetta una conferma ufficiale.