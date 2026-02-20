Hydro Extrusion | il futuro dell' azienda e dei lavoratori dopo l' incontro in Regione
Hydro Extrusion ha annunciato un piano di rilancio dopo i licenziamenti del 2025 e le proteste dei lavoratori. La multinazionale norvegese ha incontrato i rappresentanti sindacali in Regione, promettendo investimenti per salvare alcuni posti di lavoro e migliorare le condizioni del sito di Ornago. I dipendenti sperano in un cambiamento concreto e in un futuro più stabile. La discussione ha portato a un accordo preliminare che potrebbe segnare una svolta per l’azienda e i suoi operai. Ora si aspetta una conferma ufficiale.
I lavoratori della mutinazionale norvegese, dopo due licenziamenti, avevano proclamato uno sciopero. Dopo l'incontro al Pirellone sono arrivate notizie più confortanti I lavoratori della Hydro Extrusion di Ornago guardano al futuro con un po’ più di ottimismo. Dopo i due licenziamenti del 2025 e la mobilitazione dei sindacati, la situazione nel sito brianzolo della multinazionale norvegese sta migliorando. È lo stesso Comune, che fin dall’inizio della crisi si era posto al fianco dei lavoratori, a spiegare sulla sua pagina Facebook le ultime evoluzioni della vicenda dopo l’audizione in Regione Lombardia.🔗 Leggi su Monzatoday.it
