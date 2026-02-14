Un giovane arbitro di 18 anni è stato aggredito ad Arezzo da un uomo di 45 anni, padre di un bambino calciatore della Vis Pesaro. L’aggressore ha colpito il ragazzo durante una partita, spinto dalla rabbia per una decisione arbitrale contestata. La vicenda si è risolta con un procedimento penale, poiché il patteggiamento è stato negato e l’uomo dovrà affrontare un processo in tribunale.

AREZZO Mesi fa ha picchiato un giovane arbitro di 18 anni ad Arezzo: ma non può patteggiare e adesso subirà un processo in rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice nei confronti di un operaio 46enne di Pesaro, accusato di aver aggredito un arbitro nel corso di un torneo giovanile di calcio. Un fatto accaduto all’inizio della scorsa estate, l'8 giugno 2025. Quel giorno stavano giocando in campo le formazioni under 13 di Arezzo e Vis Pesaro. L’occasione era la finale del Memorial Paggini, un torneo riservato alla categoria Under 13. Ieri l'imputato, che è il padre di un baby calciatore della Vis Pesaro, ha chiesto di patteggiare 2 anni, ma il giudice Michele Nisticò del tribunale di Arezzo non ha ritenuto ciò congruo rispetto ai fatti accaduti e quindi ha rinviato l'udienza per la fissazione del giudizio abbreviato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Arbitro 18enne picchiato ad Arezzo dal padre di un baby calciatore della Vis Pesaro: negato il patteggiamento, andrà a processo

Don Samuele rifiuta il patteggiamento e va a processo.

Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, la sfida tra Vis Pesaro e Arezzo si conclude con un pareggio a zero.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Basket dilettanti: ad Albinea giovane arbitro aggredito da un giocatore. VIDEO; Aggredito l'arbitro Kaiser: aveva fatto la proposta di matrimonio al compagno prima di Colonia-Wolfsburg; Picchiato sotto casa l’arbitro Kaiser: una settimana fa la proposta di matrimonio al compagno prima…; Arbitro Pascal Kaiser aggredito dopo la proposta di matrimonio al compagno | indagini in corso.

Giovane arbitro picchiato in Calabria: setto nasale fratturato. Era stato già aggredito tre mesi faEra stato aggredito tre mesi fa, una notizia che dalla Calabria era rimbalzata in tutta Italia. É successo di nuovo, stando a quanto riportato dal Quotidiano del Sud. Il giovane ... ilmessaggero.it

L’arbitro 18enne aggredito e il giocatore vanno a processo, uno per minacce l’altro per lesioniGiovanissimo arbitro colpito con un pugno in faccia da un giocatore va a processo insieme a quest'ultimo. Il calciatore per lesioni mentre il direttore di gara per minacce. A disporre il decreto di ... genova.repubblica.it

Tifosi rossoblù è il vostro momento, scrivete nei commenti il migliore in campo di Gubbio - Vis Pesaro #forzavecchiocuorerossoblu #SerieCSkyWifi facebook

Gubbio-Vis Pesaro 1-0. Gol di Ghirardello al 93' e infortunio per La Mantia sostituito. Le pagelle x.com