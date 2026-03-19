L'attore è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii a causa di un'emergenza medica, secondo quanto riportato da TMZ. Le fonti segnalano che si trova in buona salute e di buon umore dopo il ricovero. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell'intervento o sulla durata della degenza. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti ufficiali.

L'attore, secondo le fonti di TMZ, ha avuto un'emergenza medica che l'ha obbligato al ricovero, ma sarebbe di ottimo umore. Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale mentre si trovava sull'isola di Kauai, nelle Hawaii. Il sito TMZ ha infatti pubblicato la notizia che la star del piccolo schermo ha avuto un'emergenza medica, di cui attualmente non si conoscono i dettagli. Le indiscrezioni riguardanti la salute della star Un amico di Chuck Norris ha svelato al sito che nella giornata di mercoledì l'attore stava allenandosi senza alcun problema. La star è comunque di ottimo umore e, durante una conversazione telefonica, stava scherzando. Le notizie rassicurano quindi i fan, non facendo presupporre nulla di grave. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii

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