cascia gemellaggio di fede 2026 con chicago nel nome di santa rita

Il nome di Santa Rita si lega a un progetto di gemellaggio religioso con Chicago, nato per rafforzare i legami tra le comunità dedicate alla santa. La proposta nasce dall’interesse di condividere tradizioni e valori, coinvolgendo le parrocchie e le associazioni di entrambe le città. La collaborazione punta anche a organizzare eventi e iniziative nel 2026, momento in cui si celebrerà il centenario del riconoscimento della santa come patrona. Varie realtà locali si preparano a questa collaborazione.

Santa Rita è stata una donna incredibile: sposa e madre ferita, ma capace di aiutare il prossimo. È nel cuore di tantissime persone dentro e fuori il mondo cattolico. Nel nome di questa donna forte e aperta alla carità vogliamo portare la Fiaccola della Pace e del Perdono dove il Papa è nato e cresciuto e poi la porteremo al Santo Padre in Vaticano." Così il rettore della Basilica di Santa Rita, padre Giustino Casciano, ha annunciato il “ Gemellaggio di Fede 2026 “ tra Cascia e Chicago, in programma dal 13 al 19 marzo prossimi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cascia e dalle comunità agostiniane, rinnova una tradizione che, sin dal 1958, unisce la città della santa a una comunità internazionale nel segno della fede condivisa, del dialogo spirituale e delle relazioni tra popoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

