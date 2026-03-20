Patente ritirata a migliaia di trans da un giorno all’altro il caso del Kansas | Vale solo il genere di nascita

In Kansas, più di 1700 residenti trans hanno visto ritirate le loro patenti di guida dopo aver modificato il genere sul documento ufficiale. La revoca è avvenuta in modo immediato, senza un periodo di transizione o preavviso, e si basa esclusivamente sul genere di nascita. La decisione riguarda chi ha aggiornato i documenti per riflettere la propria identità di genere.

Lo stato del Kansas ha revocato le patenti di guida a oltre 1700 residenti trans che avevano cambiato il proprio genere sul documento: “Nessun periodo di transizione. Non possiamo andare al lavoro né spostarci per cambiare i dati”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Mig*** Maledetta”, il nome del ristorante di Cesenatico è un caso, negata l’insegna, gestori: “Solo goliardia”Una trovata scanzonata e goliardica per chi l'ha pensata, parole altamente offensive, sgradevoli e lesive per la dignità della donna per tanti altri... Lettere a casa per ritirare la patente: in Kansas, essere transgender diventa un reato (e non è un caso isolato)In questi giorni, migliaia di persone transgender residenti in Kansas stanno ricevendo lettere che comunicano l’invalidazione delle loro patenti di... Aggiornamenti e notizie su Patente ritirata Argomenti discussi: Si spaccia carabiniere per truffare un 80enne: per spaventare l'anziano la strategia della paura del ritiro patente. Patente ritirata a migliaia di trans da un giorno all’altro, il caso del Kansas: Vale solo il genere di nascitaLo stato del Kansas ha revocato le patenti di guida a oltre 1700 residenti trans che avevano cambiato il proprio genere sul documento: Nessun periodo ... fanpage.it Patente ritirata a Cristina Manetti, fu raggiunta sul posto da Eugenio Giani che poi l’accompagnò in PrefetturaFirenze, 26 novembre 2025 – La mattina in cui Cristina Manetti – in quel momento capo di gabinetto della Regione Toscana, adesso assessora della giunta Giani con deleghe a cultura, università, parità ... lanazione.it