Patente ritirata a migliaia di trans da un giorno all’altro il caso del Kansas | Vale solo il genere di nascita

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Kansas, più di 1700 residenti trans hanno visto ritirate le loro patenti di guida dopo aver modificato il genere sul documento ufficiale. La revoca è avvenuta in modo immediato, senza un periodo di transizione o preavviso, e si basa esclusivamente sul genere di nascita. La decisione riguarda chi ha aggiornato i documenti per riflettere la propria identità di genere.

Lo stato del Kansas ha revocato le patenti di guida a oltre 1700 residenti trans che avevano cambiato il proprio genere sul documento: “Nessun periodo di transizione. Non possiamo andare al lavoro né spostarci per cambiare i dati”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Mig*** Maledetta”, il nome del ristorante di Cesenatico è un caso, negata l’insegna, gestori: “Solo goliardia”Una trovata scanzonata e goliardica per chi l'ha pensata, parole altamente offensive, sgradevoli e lesive per la dignità della donna per tanti altri...

Lettere a casa per ritirare la patente: in Kansas, essere transgender diventa un reato (e non è un caso isolato)In questi giorni, migliaia di persone transgender residenti in Kansas stanno ricevendo lettere che comunicano l’invalidazione delle loro patenti di...

Aggiornamenti e notizie su Patente ritirata

Argomenti discussi: Si spaccia carabiniere per truffare un 80enne: per spaventare l'anziano la strategia della paura del ritiro patente.

patente ritirata a migliaiaPatente ritirata a migliaia di trans da un giorno all’altro, il caso del Kansas: Vale solo il genere di nascitaLo stato del Kansas ha revocato le patenti di guida a oltre 1700 residenti trans che avevano cambiato il proprio genere sul documento: Nessun periodo ... fanpage.it

Patente ritirata a Cristina Manetti, fu raggiunta sul posto da Eugenio Giani che poi l’accompagnò in PrefetturaFirenze, 26 novembre 2025 – La mattina in cui Cristina Manetti – in quel momento capo di gabinetto della Regione Toscana, adesso assessora della giunta Giani con deleghe a cultura, università, parità ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.