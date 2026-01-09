Ex Milan è il 48° compleanno di Gattuso | il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e Kaladze

Oggi Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, compie 48 anni. Conosciuto per la sua determinazione e il suo carattere forte, Gattuso ha lasciato un'impronta significativa nel calcio italiano. Attualmente è il Commissario Tecnico della nazionale italiana. In questa occasione, si è condiviso un momento divertente con Ancelotti e Kaladze, testimonianza del suo legame con il mondo del calcio e i suoi ex compagni.

