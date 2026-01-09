Ex Milan è il 48° compleanno di Gattuso | il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e Kaladze
Oggi Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, compie 48 anni. Conosciuto per la sua determinazione e il suo carattere forte, Gattuso ha lasciato un'impronta significativa nel calcio italiano. Attualmente è il Commissario Tecnico della nazionale italiana. In questa occasione, si è condiviso un momento divertente con Ancelotti e Kaladze, testimonianza del suo legame con il mondo del calcio e i suoi ex compagni.
Oggi Gennaro Ivan Gattuso, detto 'Rino' o 'Ringhio', ex centrocampista (1999-2012) e allenatore (2017-2019) del Milan, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, festeggia il suo 48° compleanno. Ricordate questo aneddoto?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
20 anni e un futuro roseo davanti, Davide Bartesaghi è una speranza per il Milan ed il Milanismo. Il compleanno ricorda come questa stagione da protagonista sia solo l'inizio di quella che tutti speriamo possa essere una carriera da grande giocatore. Ormai tit - facebook.com facebook
18 anni oggi: buon compleanno, Emanuele Borsani! x.com
