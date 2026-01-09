Ex Milan è il 48° compleanno di Gattuso | il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e Kaladze

Da pianetamilan.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, compie 48 anni. Conosciuto per la sua determinazione e il suo carattere forte, Gattuso ha lasciato un'impronta significativa nel calcio italiano. Attualmente è il Commissario Tecnico della nazionale italiana. In questa occasione, si è condiviso un momento divertente con Ancelotti e Kaladze, testimonianza del suo legame con il mondo del calcio e i suoi ex compagni.

Oggi Gennaro Ivan Gattuso, detto 'Rino' o 'Ringhio', ex centrocampista (1999-2012) e allenatore (2017-2019) del Milan, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, festeggia il suo 48° compleanno. Ricordate questo aneddoto?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan 232 il 48176 compleanno di gattuso il siparietto tutto da ridere con ancelotti e kaladze

© Pianetamilan.it - Ex Milan, è il 48° compleanno di Gattuso: il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e Kaladze

Leggi anche: "Lo so, volevi Olly": il siparietto tra Tiziano Ferro e il piccolo fan è tutto da ridere. Il video

Leggi anche: Fofana e il siparietto: il centrocampista del Milan scoppia a ridere. Ecco perché

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.