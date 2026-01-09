Antonello Venditti svela | Roma? Città e squadra sono storia di famiglia Allenatori preferiti? Ancelotti Sacchi Capello Ranieri Gasperini e Conte

Antonello Venditti, noto cantautore romano, condivide la sua passione per Roma e il calcio, evidenziando come la città e la squadra rappresentino una parte importante della sua vita. In un’intervista a Tuttosport, Venditti menziona gli allenatori che ammira, tra cui Ancelotti, Sacchi, Capello, Ranieri, Gasperini e Conte, evidenziando il suo legame emotivo con la storia e i protagonisti della Roma.

Antonello Venditti: «Allenatori preferiti? Ancelotti, Sacchi, Capello, Ranieri, Gasperini e Conte». Le sue dichiarazioni Antonello Venditti, cantautore romano, tra ricordi di vita e passione giallorossa, si racconta a tutto tondo a Tuttosport. Dagli esordi al liceo, all’amicizia con Ranieri, fino all’ammirazione per Gasperini e gli allenatori che hanno rivoluzionato il calcio. IL LEGAME CON ROMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

