Sulla sicurezza si vince o si perde L' editoriale di Daniele Capezzone

L’editoriale di Daniele Capezzone affronta il tema della sicurezza, evidenziando come il suo valore sia determinante nelle scelte politiche. Con un tono sobrio e riflessivo, l’articolo sottolinea le difficoltà e le complessità legate all’attuazione di politiche efficaci, riconoscendo i tempi lunghi e le sfide di un processo che richiede impegno costante. Un’analisi che invita alla riflessione su come si possa davvero migliorare la sicurezza nel nostro Paese.

Premessa doverosa: è molto più facile esprimere valutazioni qui che cambiare davvero le cose. Chi scrive conosce e rispetta la fatica della politica, a volte spossante, e di tanto in tanto con tempi dilatatissimi tra la (buona) volontà di un decisore e la (assai meno buona) trafila burocratica per arrivare al traguardo. Quindi miguarderò bene dal fare il maestrino col dito alzato. Tuttavia mi pare di cogliere qua e là una certa sottovalutazione dell'emergenza sicurezza. Il dato non ha ovviamente valore scientifico: ma, su dieci persone che mi scrivono o mi fermano per strada, sette lo fanno per dirmi che sono impaurite (e incazzate) proprio sulla sicurezza.

