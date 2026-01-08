Sulla sicurezza si vince o si perde L' editoriale di Daniele Capezzone
L’editoriale di Daniele Capezzone affronta il tema della sicurezza, evidenziando come il suo valore sia determinante nelle scelte politiche. Con un tono sobrio e riflessivo, l’articolo sottolinea le difficoltà e le complessità legate all’attuazione di politiche efficaci, riconoscendo i tempi lunghi e le sfide di un processo che richiede impegno costante. Un’analisi che invita alla riflessione su come si possa davvero migliorare la sicurezza nel nostro Paese.
Premessa doverosa: è molto più facile esprimere valutazioni qui che cambiare davvero le cose. Chi scrive conosce e rispetta la fatica della politica, a volte spossante, e di tanto in tanto con tempi dilatatissimi tra la (buona) volontà di un decisore e la (assai meno buona) trafila burocratica per arrivare al traguardo. Quindi miguarderò bene dal fare il maestrino col dito alzato. Tuttavia mi pare di cogliere qua e là una certa sottovalutazione dell'emergenza sicurezza. Il dato non ha ovviamente valore scientifico: ma, su dieci persone che mi scrivono o mi fermano per strada, sette lo fanno per dirmi che sono impaurite (e incazzate) proprio sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Soft e graduale. Ma è sempre sottomissione. L'editoriale di Capezzone
Leggi anche: Milan, senti De Paola: “Quando si perde è colpa del mercato, se si vince è merito di Allegri…”
Avviso ai naviganti. Sulla sicurezza si vince o si perde - Premessa doverosa: è molto più facile esprimere valutazioni qui che cambiare davvero le cose. iltempo.it
La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento» x.com
AUDERO 6 – Trasmette sicurezza con interventi di spessore, poi il gol di Kean nel finale. TERRACCIANO 6,5 – Sempre attento e ben posizionato. BASCHIROTTO 6,5 – Vince ogni duello... Leggi tutto - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.