Un editoriale analizza le possibili rotte di una coalizione composta da rappresentanti di diversi schieramenti politici, ipotizzando un possibile spostamento tra Cina e Iran. Viene sottolineato che ogni forma di conflitto armato suscita timori e apprensioni, mentre si condanna chi si lascia trasportare da una visione eccessivamente entusiasta delle azioni militari, considerandola irresponsabile.

Certo che la guerra, qualunque guerra, ci preoccupa e ci spaventa. Solo degli irresponsabili potrebbero abbandonarsi a una specie di assurda esaltazione bellicista. Ciò detto, quando le cose succedono (incluse quelle spiacevoli), esiste il preciso dovere politico e morale di comprendere cosa accadrebbe se i nemici della libertà dovessero trovarsi in condizione di rivendicare una qualsiasi forma di successo. Applichiamo questo criterio all'orrendo regime iraniano. In tredici giorni è stato quasi completamente schiantato dall'azione di AmericaeIsraele: la sua leadership decapitata, la sua capacità offensiva depotenziata, la sua possibilità di trovare solidarietà internazionale azzerata, il nuovo leader una specie di ologramma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dove ci porterebbe la comitiva Conte-Schlein Bonelli-Fratoianni? Tra Cina e Iran... - L'editoriale di Daniele Capezzone

