Dopo le polemiche di Mediaset, anche l’Ordine dei giornalisti si schiera contro Fabrizio Corona. L’ordine chiede al Parlamento di mettere limiti più chiari al diritto di cronaca, sostenendo che non può essere sempre usato come scudo. La discussione si riaccende intorno ai confini tra libertà di informare e rispetto della privacy.

Contro Fabrizio Corona, dopo Mediaset, anche l'Ordine dei giornalisti si è espresso negativamente, chiedendo al Parlamento norme più stringenti: non ci si può appellare sempre al diritto di cronaca Ciò che sta succedendo nel mondo mediatico con Fabrizio Corona sta creando il caos, l’ex re dei paparazzi è stato fermato dal Tribunale di Roma e gli è stato vietato di pubblicare l’ultima parte di Falsissimo dedicata a Alfonso Signorini. Nonostante ciò, Corona non si è lasciato intimorire ed ha pubblicato una puntata contro alcuni dei volti più importanti di Mediaset. Infatti sia lui sia il suo avvocato Ivano Chiesa, hanno associato il blocco della puntata di Falsissimo alla censura preventiva ma lui, non essendo giornalista e non scrivendo per testate, non è soggetto a ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fabrizio Corona, l’ordine dei giornalisti insorge: “Il diritto di cronaca non è un diritto assoluto”

Mediaset ha deciso di uscire allo scoperto e rispondere a Fabrizio Corona, che aveva accusato le televisioni di mettere in scena una gogna mediatica.

Nel documentario Netflix "Io sono notizia", Fabrizio Corona si rivela attraverso momenti autentici e riflessivi, offrendo una prospettiva più sincera di molte confessioni.

