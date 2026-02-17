Percassi ha ottenuto la certificazione di parità di genere, dimostrando il suo impegno per un ambiente di lavoro più equo. L'azienda, che conta oltre 2.000 dipendenti nel settore Retail, ha raggiunto questo traguardo anche grazie alle politiche adottate per favorire la parità tra uomini e donne. Tra i lavoratori, il 67% sono donne e il restante 33% uomini, una distribuzione che riflette le iniziative dell'impresa per promuovere una rappresentanza più equilibrata.

IL RAGGIUNGIMENTO. Per le società operanti nel settore Retail: coinvolti 2070 dipendenti, per il 67% donne e il 33% uomini. «Questo riconoscimento rappresenta una tappa importante di un percorso più ampio, che mette le persone al centro e che richiede continuità, responsabilità, valutazioni quali-quantitative e un monitoraggio costante» ha commentato la Direzione Risorse Umane di Percassi. «La certificazione non è un punto di arrivo, ma uno strumento importante, che ci aiuta a rafforzare i nostri processi e a migliorare nel tempo». Lo testimonia la visione coerente e integrata, orientata a diffondere una cultura organizzativa inclusiva e sostenibile, capace di generare valore aggiunto per le persone, per il business e per i territori in cui Percassi opera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Percassi ottiene la certificazione di parità di genere

Despar Nord ha ottenuto la certificazione UNIPdR 125:2022, attestando il suo impegno nella promozione della parità di genere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.