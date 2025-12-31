Palazzo Pisani cantiere al via Recupero e miglioramento sismico Poi la riapertura alla cittadinanza

È stato assegnato il cantiere per il recupero e il miglioramento sismico di Palazzo Pisani, un intervento volto a preservare e valorizzare questo patrimonio storico. Nei prossimi mesi si procederà con i lavori di restauro, che culmineranno con la riapertura al pubblico. Questa fase rappresenta un passo importante per la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico della città.

Conto alla rovescia per il recupero di Palazzo Pisani. In questi giorni sono stati aggiudicati i lavori alla ditta che dovrà eseguire il restyling. Il Comune annuncia che il cantiere partirà all’inizio del nuovo anno. Nello specifico i lavori riguarderanno il recupero e il miglioramento sismico per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. L’intervento, finanziato con fondi del bando delle Periferie, permetterà il recupero strutturale di palazzo Pisani in vista poi di una sua riapertura alla cittadinanza. "Siamo a un momento di svolta molto importante, con l’aggiudicazione di questi lavori entrerà nel vivo un altro cantiere molto atteso – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini – Palazzo Rosso e Palazzo Pisani rappresentano due luoghi fortemente identitari per Carrara che da troppo tempo sono chiusi e inaccessibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo Pisani, cantiere al via. Recupero e miglioramento sismico. Poi la riapertura alla cittadinanza Leggi anche: Belpasso, oltre due milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo municipale Leggi anche: Maxi cantiere di Veronetta: asfaltature al via in via XX Settembre, poi la riapertura fino a vicolo Terrà La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Palazzo Pisani, cantiere al via. Recupero e miglioramento sismico. Poi la riapertura alla cittadinanza. Palazzo Pisani, cantiere al via. Recupero e miglioramento sismico. Poi la riapertura alla cittadinanza - Lorenzini: "Prima fase di interventi che consentirà di sanare le criticità che portarono alla chiusu ... lanazione.it

Carrara, aggiudicati i lavori per il recupero di Palazzo Pisani: a inizio anno l’apertura del cantiere - CARRARA – Palazzo Pisani: entreranno presto nel vivo i lavori per il recupero e il miglioramento sismico. msn.com

Un nuovo cantiere si apre a Carrara centro con l'inizio del 2026: aggiudicati i lavori per il recupero di Palazzo Pisani in via Loris Giorgi - facebook.com facebook

