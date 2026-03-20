Parma parla Cuesta | Servirà determinazione e qualità Tifosi? Daremo tutto per renderli orgogliosi!

Il tecnico del Parma ha commentato in conferenza stampa che la partita contro la Cremonese si giocherà con determinazione e qualità. Ha aggiunto che la squadra farà tutto il possibile per rendere orgogliosi i tifosi. La sfida è prevista al Tardini e rappresenta un appuntamento importante per i ducali nella 30ª giornata di Serie A.

Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Lazio, parla Fabiani: «Questo è stato l’anno più complicato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma, parla Cuesta: «Servirà determinazione e qualità. Tifosi? Daremo tutto per renderli orgogliosi!» Articoli correlati Zaccagni carica l’ambiente: “Contro il Milan servirà una Lazio perfetta. Daremo tutto come sempre”Mattia Zaccagni ha parlato sui canali ufficiali della Lazio in vista del match contro il Milan, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A... Leggi anche: Parma-Juventus, Cuesta carica l’ambiente: «Servono solidità, qualità e maturità» Contenuti e approfondimenti su Parma parla Cuesta Servirà... Temi più discussi: Parma, Cuesta: Allegri ha fatto la storia nel calcio. Il paragone con Fabregas...; Juventus, la verità su Pellegrino; Sarri Lazio riflessioni sul futuro della panchina | valutati nuovi nomi le ultime novità. Parma, il messaggio di Cuesta ai tifosi: Daremo assolutamente tutto per renderli orgogliosiNel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: Che daremo assolutamente. tuttomercatoweb.com Cuesta: «Serve lucidità per fare le cose giuste. Cremonese, gara che vale 3 punti»Venerdì di vigilia e, pertanto, di conferenza stampa in compagnia dei giornalisti locali per l’allenatore Carlos Cuesta che, con il suo Parma, si prepara ad attendere al Tardini la Cremonese. Tra le ... sportparma.com 55 nel mondo Benvenuto all’antico vinaio Parma - facebook.com facebook L'agenda delle mostre imperdibili a Forlì, Rimini, Parma, Ferrara e Bologna x.com