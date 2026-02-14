Parità salariale | l’Italia adotta la direttiva UE ma i superminimi e i CCNL complicano l’applicazione

L’Italia ha deciso di adottare la direttiva europea sulla trasparenza salariale, ma resta difficile applicarla a causa di superminimi e contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) complessi. La legge europea mira a garantire uguali retribuzioni tra uomini e donne, ma molte aziende continuano a usare accordi specifici che complicano il rispetto delle nuove regole. Ad esempio, alcuni contratti prevedono differenze salariali non ufficiali, rendendo difficile verificare la parità.

Parità Salariale al Test: L’Italia Tra Normative Europee e Contratti Complessi. Roma – L’Italia si prepara a recepire una direttiva europea cruciale per la parità di genere: quella sulla trasparenza salariale. Tuttavia, il processo di implementazione rischia di essere ridimensionato, con possibili compromessi che potrebbero limitarne l’efficacia e aprire la strada a contestazioni da parte dell’Unione Europea. La scadenza per l’adeguamento è fissata al 7 giugno, e il dibattito è aperto tra governo, sindacati e associazioni di categoria. La Direttiva Europea e le Sfide dell’Implementazione. La direttiva europea mira a contrastare le disparità retributive tra uomini e donne, un problema che persiste in molti paesi, Italia inclusa.🔗 Leggi su Ameve.eu

I sindacati attaccano duramente il decreto del governo Meloni sulla parità salariale.

In Europa, le regole sul lavoro stanno cambiando velocemente.

