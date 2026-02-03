Terni nasce il Museo dei Plenaristi a Villa Morandi | Completare l’offerta culturale e turistica del parco della Cascata delle Marmore
La giunta di Terni ha dato il via libera a un nuovo museo dedicato ai pittori Plenaristi. La decisione permette di trasformare Villa Morandi, di proprietà della società Silca, in un punto di riferimento culturale e turistico. L’obiettivo è arricchire l’offerta nel parco della Cascata delle Marmore e attirare più visitatori nella zona.
La giunta comunale di Terni ha approvato la variante urbanistica che permetterà la nascita del Museo dei pittori Plenaristi nella storica Villa Morandi, di proprietà della società Silca srl. La delibera, proposta dall’assessore Marco Iapadre e approvata giovedì 29 gennaio, modifica la.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Villa Morandi
Terni, Epifania in città ed alla Cascata delle Marmore: “Eventi in sicurezza e territorio vivo. Serve maggiore positività”
A Terni, l’Epifania si celebra con eventi in sicurezza sia in città che alla Cascata delle Marmore.
“La cascata delle Marmore rappresenta un simbolo universale del rapporto tra uomo e acqua”
Ultime notizie su Villa Morandi
