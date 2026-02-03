Terni nasce il Museo dei Plenaristi a Villa Morandi | Completare l’offerta culturale e turistica del parco della Cascata delle Marmore

La giunta di Terni ha dato il via libera a un nuovo museo dedicato ai pittori Plenaristi. La decisione permette di trasformare Villa Morandi, di proprietà della società Silca, in un punto di riferimento culturale e turistico. L’obiettivo è arricchire l’offerta nel parco della Cascata delle Marmore e attirare più visitatori nella zona.

