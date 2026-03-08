Parco Museo Minerario Interventi da 250mila euro

Un progetto di intervento di 250mila euro è stato approvato per il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le aree espositive del sito. La cifra sarà destinata a lavori di ristrutturazione e valorizzazione del parco, che ospita reperti e percorsi legati all’attività mineraria storica della zona. I lavori sono previsti a breve inizio.

Un intervento per una spesa di 250mila euro andrà a migliorare il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. Il finanziamento regionale viene destinato ad interventi migliorativi di questa area. "Il Museo Minerario – dice il sindaco di Abbadia Niccolò Volpini – rappresenta un fiore all'occhiello per il nostro comune. Un lavoro avviato da alcuni decenni che ha dato ottimi risultati. Già oggi l'area mineraria è assai frequentata. Solo il Museo conta, annualmente, oltre ventimila visitatori. Che arrivano da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Perché la nostra area mineraria – spiega ancora il sindaco – racconta la storia di un secolo di storia estrattiva di questo sito che, nel clou della sua attività, occupava oltre mille persone.