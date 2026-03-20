Parco degli Acquedotti crolla un casolare | due morti sotto le macerie

Nel Parco degli Acquedotti a Roma, un casolare è crollato questa mattina provocando la morte di due uomini. Il crollo ha fatto crollare il tetto dell'edificio, seppellendo le persone sotto le macerie. Sul posto sono arrivati i soccorritori che stanno lavorando per recuperare i corpi e verificare eventuali altri feriti. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo.

Roma. Una mattina che doveva essere come tante si è trasformata in una tragedia improvvisa nella zona del Parco degli Acquedotti, dove il crollo del tetto di un casolare ha causato la morte di due uomini. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.15 in via delle Capannelle, in un’area frequentata e a ridosso della città, dove il cedimento della struttura non ha lasciato scampo alle vittime, travolte dalle macerie in pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento avrebbe riguardato la copertura dell’edificio, che è collassata improvvisamente mentre almeno uno dei due uomini si trovava sotto. Non è ancora chiaro cosa stessero facendo all’interno o nei pressi della struttura al momento del crollo, un elemento che resta centrale per comprendere la dinamica esatta dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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