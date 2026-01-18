Mercato Inter salta l’affare Mlacic? Il retroscena sulla rottura con l’Hajduk Spalato

Recenti sviluppi nel mercato dell’Inter sollevano dubbi sull’acquisto di Mlacic, con una possibile rottura nei negoziati con l’Hajduk Spalato. Questa situazione evidenzia le difficoltà incontrate nella trattativa tra le parti, lasciando aperta la possibilità che l’affare possa sfumare. Di seguito, analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  vive ore di forte tensione a causa di un improvviso stallo nella trattativa per  Duje Mlacic, promettente  difensore centrale dell’Hajduk Spalato, pilastro della nazionale giovanile croata e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico. Nonostante un  accordo verbale  che sembrava ormai blindato tra la  dirigenza nerazzurra  e il club croato, l’operazione ha subito una brusca frenata che potrebbe portare al naufragio definitivo del trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

