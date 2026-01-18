Mercato Inter salta l’affare Mlacic? Il retroscena sulla rottura con l’Hajduk Spalato

Recenti sviluppi nel mercato dell’Inter sollevano dubbi sull’acquisto di Mlacic, con una possibile rottura nei negoziati con l’Hajduk Spalato. Questa situazione evidenzia le difficoltà incontrate nella trattativa tra le parti, lasciando aperta la possibilità che l’affare possa sfumare. Di seguito, analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Mercato Inter, l’opportunità è saltata: Chivu resta (per ora) con quelli che ha - Dalla Spagna giungono conferme di un accordo tra Cancelo e il Barcellona. msn.com

Gazzetta - L'Inter ha sciolto gli indugi e ha deciso di intervenire sul mercato per un esterno destro, il ritorno di Perisic una possibilità solo negli ultimi giorni di mercato. P.S. Ma magari, un bel ritorno per 6 mesi di Ivan Il Terribile sarebbe a me gradito :) - facebook.com facebook

Mercato, Inter si muove coi rinnovi: non solo Pio, Ausilio mercoledì ha incontrato l’agente di… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.