Mercato Inter salta l’affare Mlacic? Il retroscena sulla rottura con l’Hajduk Spalato
Recenti sviluppi nel mercato dell’Inter sollevano dubbi sull’acquisto di Mlacic, con una possibile rottura nei negoziati con l’Hajduk Spalato. Questa situazione evidenzia le difficoltà incontrate nella trattativa tra le parti, lasciando aperta la possibilità che l’affare possa sfumare. Di seguito, analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter vive ore di forte tensione a causa di un improvviso stallo nella trattativa per Duje Mlacic, promettente difensore centrale dell’Hajduk Spalato, pilastro della nazionale giovanile croata e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico. Nonostante un accordo verbale che sembrava ormai blindato tra la dirigenza nerazzurra e il club croato, l’operazione ha subito una brusca frenata che potrebbe portare al naufragio definitivo del trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
