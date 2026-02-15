Inter Juve follia nel tunnel | Spalletti contro Marotta e la furia di Comolli contro l’arbitro Il retroscena
Durante il match tra Inter e Juventus, Spalletti si è scagliato contro Beppe Marotta nel tunnel, accusandolo di comportamenti provocatori. Nel frattempo, Comolli si è scagliato violentemente contro l’arbitro La Penna, accusandolo di aver preso decisioni discutibili. Un episodio che ha scatenato tensioni tra gli uomini in campo e negli spogliatoi, con testimoni che parlano di urla e scontri verbali accesissimi.
Inter Juve, clamoroso retroscena: Spalletti a muso duro contro Marotta e la furia di Comolli contro l'arbitro La Penna. Il clima del Derby d'Italia è degenerato ben oltre il rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il nervosismo per l'arbitraggio di La Penna è esploso nel tunnel degli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, trasformando la pausa in un vero e proprio scontro tra i vertici dei due club. Inter Juve, retroscena Spalletti-Marotta: volano parole grosse. La tensione accumulata per l'espulsione di Kalulu e la simulazione di Bastoni ha dato vita a scene poco edificanti sotto le tribune di San Siro.
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna
Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.
Inter-Juve 3-2, la furia dei bianconeri per l’espulsione assurda di Kalulu. L’assalto all’arbitro nel tunnel: «Questo non è calcio» – Il video
La Juventus ha perso 3-2 contro l’Inter, a causa dell’espulsione ritenuta ingiusta di Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
