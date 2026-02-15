Inter Juve follia nel tunnel | Spalletti contro Marotta e la furia di Comolli contro l’arbitro Il retroscena

Durante il match tra Inter e Juventus, Spalletti si è scagliato contro Beppe Marotta nel tunnel, accusandolo di comportamenti provocatori. Nel frattempo, Comolli si è scagliato violentemente contro l’arbitro La Penna, accusandolo di aver preso decisioni discutibili. Un episodio che ha scatenato tensioni tra gli uomini in campo e negli spogliatoi, con testimoni che parlano di urla e scontri verbali accesissimi.

La Juventus ha perso 3-2 contro l’Inter, a causa dell’espulsione ritenuta ingiusta di Kalulu.

