Il mondo della politica esprime cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, avvenuta all'età di 84 anni. Diversi esponenti, tra cui Antonio Tajani e Guido Crosetto, hanno inviato messaggi di condoglianze. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni in ambito politico e tra i rappresentanti delle istituzioni.

Umberto Bossi è morto a 84 anni e con la scomparsa del “Senatur” se ne va il fondatore di quella Lega (Nord) dura e pura che inizialmente puntava alla secessione, per poi ripiegare sul federalismo. Molti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, anche da parte di personaggi appartenenti a partiti che negli anni con la Lega sono entrati in frizione. Antonio Tajani “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Umberto Bossi morto a 84 anni, i messaggi di cordoglio per il Senatur da Antonio Tajani a Guido Crosetto

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