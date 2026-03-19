La scomparsa del Senatùr È morto Umberto Bossi fondatore della Lega | aveva 84 anni

Umberto Bossi, fondatore e figura chiave della Lega, è morto giovedì 19 marzo a Varese all’età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella prima serata dello stesso giorno. Bossi aveva contribuito a creare e guidare il movimento da diversi decenni, diventando un punto di riferimento nel panorama politico italiano.

È morto Umberto Bossi. Fondatore e storico leader della Lega, si è spento nella prima serata di giovedì 19 marzo a Varese all’età di 84 anni. Figura centrale nella trasformazione del sistema politico italiano della Seconda Repubblica, Bossi ha guidato il partito dalle origini movimentiste fino alla partecipazione ai governi nazionali. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, è stato ministro, deputato ed europarlamentare della Repubblica. Segretario federale della Lega Nord fino al 2012, gli è stata successivamente attribuita la carica onorifica di presidente a vita. Secondo le prime informazioni arrivate, Bossi era stato ricoverato mercoledì in ospedale a Varese: portato in terapia intensiva, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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