Nella recente puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è lasciata andare a un pianto durante uno sfogo dedicato al figlio Michele, annunciando che deve sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, ha attirato oltre 2 milioni di spettatori nella prima puntata.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni; più di 2 milioni gli spettatori della prima puntata, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio come opinioniste. Nel cast c’è anche Paola Caruso, che ha raccontato il motivo per cui ha accettato la partecipazione all’interno del reality show: le occorrono i soldi per operare il figlio Michele, perché devono andare di nuovo in America. Paola Caruso parla del figlio Michele al GF Vip. È stato uno sfogo, quello di Paola Caruso, con Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Barbara Prezia: tra le lacrime, ha parlato di quanto accaduto al figlio Michele, quando, in Egitto, a seguito della puntura di un medico, ha iniziato ad avere problemi motori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Caruso in lacrime al GF Vip, lo sfogo per il figlio Michele: “Deve operarsi di nuovo”

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Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com