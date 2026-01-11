Mio figlio mi chiede perché non ha un papà e a maggio dovrà operarsi di nuovo Il 2025 mi ha tolto tutto mi sembrava di impazzire | lo sfogo di Paola Caruso

Paola Caruso condivide il suo difficile percorso nel 2025, un anno che l’ha messa alla prova con molte sfide personali. In un’intervista a “Storie al bivio”, l’ex showgirl parla delle difficoltà affrontate, tra cui le domande di suo figlio e le prossime operazioni. Un racconto sincero che mette in luce il peso delle difficoltà e la forza di andare avanti con resilienza.

L’anno che si è appena chiuso non è stato dei più semplici per Paola Caruso: “Mi ha tolto tutto”, spiega a “ Storie al bivio ”, in onda sabato 10 gennaio alle 15.30 su Rai2. “Dopo mio padre è morta la mia mamma adottiva, ho perso l’amore a un passo dalle nozze. Mi sembrava di impazzire” racconta ospite di Monica Setta ricordando il triste elenco di vicende che l’hanno messa duramente alla prova nel corso dei mesi passati. Tra queste anche la gestione del figlio Michele, da anni alle prese con seri problemi di salute tutt’altro che risolti: “Non sta ancora bene e a maggio forse dovrà andare di nuovo sotto i ferri” fa sapere la Bonas di Avanti un altro, che aggiunge: “Mio figlio Michelino non sente il padre da due anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

