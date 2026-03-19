Paola Caruso in lacrime al Gf Vip | Sono qui per i soldi devo operare mio figlio in America

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è commossa mentre parlava delle ragioni della sua presenza nel programma, rivelando che il suo obiettivo principale è raccogliere fondi per le cure di suo figlio, che deve essere operato negli Stati Uniti. Tra le lacrime, ha spiegato di sentirsi in colpa per essere nel reality, ma ha sottolineato che le spese mediche sono molto alte.

L’ex Bonas di Avanti un altro si confessa tra le lacrime con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi: "Mi sento in colpa a stare qui, ma le cure di Michele costano troppo. A maggio dovrà subire un nuovo intervento". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Paola Caruso al GF Vip, è ufficiale: il dolce messaggio di suo figlio a Verissimo Paola Caruso al Grande Fratello Vip: ‘Mi mancherà da morire mio figlio Michele’Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa? Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello... Tutti gli aggiornamenti su Paola Caruso Temi più discussi: Grande Fratello Vip, la storia di Paola Caruso: dal dramma del figlio alla morte della madre; Paola Caruso; Grande Fratello Vip 2026 in anticipo con l'Open House: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduce; Paola Caruso si confessa a Silvia Toffanin: il matrimonio annullato con Gianmarco, la malattia del figlio Michele, la madre biologica. Paola Caruso in lacrime al GF VIP: mi servono i soldi per mio figlioPaola Caruso racconta perchè ha dovuto fare il Grande Fratello VIP: ha bisogno di soldi per le cure di suo figlio ... ultimenotizieflash.com Paola Caruso a Verissimo, le lacrime per il figlio: L’operazione non è servita. Il danno è permanenteUn incontro difficile quello tra Paola Caruso. Tra due donne, tra due mamme, che sono in grado di comprendere il dolore di sentirsi impotenti davanti alla sofferenza di un figlio. Barcollo ma non ... dilei.it Paola Caruso ha raccontato in lacrime perchè ha lasciato solo il suo bambino: ha bisogno di soldi per le cure del piccolino https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/paola-caruso-in-lacrime-al-gf-vip-mi-servono-i-soldi-per-mio-figlio - facebook.com facebook Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com