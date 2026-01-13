Tutti i colori del palio Estrazione delle batterie murales e corteo storico | Arte e tradizione unite

Il fine settimana a Buti è stato segnato dall’evento “Tutti i colori del palio”, con l’estrazione delle batterie murales e il corteo storico. Un’occasione per riscoprire l’arte e le tradizioni locali, immerse in un’atmosfera luminosa e autentica. La manifestazione segna l’inizio di una settimana ricca di eventi, testimonianza viva delle radici culturali del territorio e della passione condivisa dalla comunità.

È stato un fine settimana caratterizzato dai colori, illuminati dal sole, quello appena trascorso a Buti, che entra così nella sua settimana più viva. Il week end si è aperto sabato con l’inaugurazione del murales dedicato al palio in Piazza Divisione Acqui. "Un intervento artistico che porta il palio nello spazio urbano, trasformando l’architettura pubblica in un segno visivo di appartenenza, memoria e comunità, e rafforzando il dialogo tra tradizione e linguaggi artistici contemporanei, curato dal Festival Sete Sóis Sete Luas e realizzato da Rodrigo Contra e Frederico Draw, del progetto creativo Projeto Ruído ", ha commentato la sindaca, Arianna Buti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

