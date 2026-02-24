Il Comune vuole affidare Parco Avventura ai privati

Il Comune di Cesa ha aperto una gara per affidare la gestione del Parco Avventura ai privati. La decisione deriva dalla necessità di migliorare i servizi e aumentare la sicurezza dell’area, recentemente rinnovata e chiamata Parco della Legalità. La procedura coinvolge aziende interessate a proporre offerte per la concessione. La scelta finale mira a garantire un utilizzo più efficace dello spazio pubblico, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela degli utenti.

La durata della concessione sarà di 3 anni: prevista la gestione del Parco che richiede un servizio di natura specialistica È stata pubblicata dal Comune di Cesa, da qualche giorno, la gara per affidare, in concessione, il servizio del Parco Avventura, all’intero della struttura denominata, di recente, Parco della Legalità. La procedura è aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. La durata della concessione è pari a tre anni. Il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante Comune di Cesa e sulla Piattaforma piattaforma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

