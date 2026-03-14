Napoli-Lecce le pagelle | Politano trascinatore De Bruyne illumina

Nel match tra Napoli e Lecce, il risultato finale è stato di 2-1. Politano si è distinto come il giocatore più efficace con un voto di 7.5, mentre Meret ha ricevuto 6.5 e Beukema 6. Anche Buongiorno e Olivera hanno ottenuto valutazioni positive, rispettivamente 6.5 e 6. Gilmour e Beukema hanno concluso la gara con voti di 6, mentre Anguissa si è fermato a 5. De Bruyne ha dato un contributo importante alla manovra.