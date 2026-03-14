Napoli-Lecce le pagelle | Politano trascinatore De Bruyne illumina
Nel match tra Napoli e Lecce, il risultato finale è stato di 2-1. Politano si è distinto come il giocatore più efficace con un voto di 7.5, mentre Meret ha ricevuto 6.5 e Beukema 6. Anche Buongiorno e Olivera hanno ottenuto valutazioni positive, rispettivamente 6.5 e 6. Gilmour e Beukema hanno concluso la gara con voti di 6, mentre Anguissa si è fermato a 5. De Bruyne ha dato un contributo importante alla manovra.
Le pagelle di Napoli-Lecce 2-1:Meret 6.5Beukema 6, Buongiorno 6.5, Olivera 6Politano 7.5, Anguissa 5, Gilmour 6.5, Spinazzola 5.5Elmas 5, Hojlund 6.5, Alisson Santos 6.5De Bruyne 7, McTominay 6, Mazzocchi 6, Gutierrez 6, Giovane svConte 6Abisso 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Politano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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