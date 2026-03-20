Il Napoli ha battuto il Cagliari 1-0 con un gol decisivo e ha raggiunto la sua quarta vittoria di fila. Con questo risultato, la squadra si è posizionata al secondo posto in classifica, sorpassando il Milan. La partita si è giocata in casa del Cagliari, e il Napoli ha ottenuto i tre punti che gli permettono di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni della classifica.

Il Napoli vince 1-0 a Cagliari, conquista la quarta vittoria consecutiva e sale, almeno per una sera, al secondo posto in classifica. A decidere la sfida della Unipol Domus è un gol lampo di McTominay al 2' che permette agli azzurri di salire a quota 62 in classifica, 6 in meno dell' Inter capolista, che giocherà domenica a Firenze e 2 in più del Milan, impegnato domani in casa con il Torino. I rossoblù sardi restano invece fermi al 15° posto con 30 punti. Pronti-via e il Napoli sblocca la partita. Su cross da corner si sviluppa una piccola mischia in area, Buongiorno colpisce il palo ma sulla ribattuta McTominay segna da due passi. Il Napoli continua ad attaccare e guadagna una buona punizione con Hojlund, atterrato da Dossena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Napoli, basta McTominay: 3 punti a Cagliari, sorpasso sul Milan (e Inter nel mirino...)

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