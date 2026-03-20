Osmany Juantorena, ex giocatore di pallavolo, è stato ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato della sua esperienza a Rio 2016, sottolineando che quella sconfitta gli ha lasciato un segno. Ha anche condiviso il suo segreto per mantenere la forma a 41 anni, rivelando che dorme al freddo.

Il grande Osmany Juantorena è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Lo schiacciatore cubano, naturalizzato italiano, ora gioca al Guaguas di Las Palmas e, nonostante i quasi 41 anni, non ha la minima intenzione di fermarsi. Il nativo di Santiago di Cuba inizia analizzando la sua esperienza alle Canarie: “Sicuramente un’altra realtà, non c’è paragone con l’Italia a livello di pallavolo. Dopo la stagione giocata a Monza, nella quale non ho potuto giocare per un problema alla spalla volevo ricominciare in un campionato più tranquillo, per cui ho fatto questa scelta. Direi che per ora va tutto benissimo e sono contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Osmany Juantorena: “La sconfitta a Rio 2016 mi fece male. Il segreto a 41 anni? Dormo al freddo…”

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