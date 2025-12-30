Osmany Juantorena infinito | segna il punto della vittoria in Supercoppa di Spagna! E ora Perugia…

Osmany Juantorena, atleta di grande esperienza, ha recentemente festeggiato 40 anni mantenendo intatta la sua passione per il volley. La sua carriera è contraddistinta da successi importanti, tra cui il recente punto decisivo in Supercoppa di Spagna. Ora, con un bagaglio di competenze e dedizione, si prepara alla prossima sfida con Perugia, confermando la sua costante presenza nel panorama sportivo internazionale.

Osmany Juantorena ha compiuto 40 anni lo scorso 12 agosto, conservando un talento innato e la voglia di giocare di un ragazzino. Lo schiacciatore, che ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e il bronzo agli Europei 2015 con la Nazional Italiana, ha deciso di concentrarsi sull’attività di club dopo la partecipazione ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo essersi esaltato tra Trento (2009-2013) e Civitanova (2015-2022), il fuoriclasse di origini cubane si era accasato a Modena (2023-2024) e a Milano (2024-2025), per poi sposare la causa del Guaguas Las Palmas. Nuova avventura spagnola per uno degli attaccanti più forti degli ultimi tre lustri, che nel proprio palmares vanta anche tre Champions League e sei scudetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

