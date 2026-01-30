La satira graffiante di Pirandello nella versione salentina di PopCom

La commedia di Pirandello rivive a Maglie con la versione salentina di “PopCom”. A causa dell’alto numero di richieste, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere due repliche: una domani sera alle 20.45 e l’altra domenica pomeriggio alle 17. Gli appassionati non hanno voluto perdere lo spettacolo, che combina la satira graffiante dell’autore con un’interpretazione locale. Le due repliche si svolgeranno al teatro di Maglie, attirando un pubblico molto interessato.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo MAGLIE - Viste le grandi richieste, due repliche aggiuntive – domani, sabato 31 gennaio alle 20.45, e domenica 1 febbraio alle 17.15 – per “L’uomo, la bestia e la virtù”, traduzione tutta in salentino di uno dei più efficaci testi teatrali pirandelliano. Già andata in scena con successo al piccolo teatro della Corte de’ Miracoli di Maglie nell’ambito della rassegna “PopCom”. Una commedia feroce e attualissima, dove morale e istinto si affrontano senza pudore, e dove Pirandello cambia lingua, ma non morde di meno.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Pirandello PopCom

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pirandello PopCom

Argomenti discussi: Teatro, la satira graffiante di Pirandello a Maglie nella versione salentina di Popcom; Bentornata satira politica: Carnevale di Viareggio, Trump bersaglio dei ‘maghi’. I Galli gli fanno pure lo scalpo; Alla Pandurera ritorna Bergonzoni. Sul palco poesia e comicità graffiante; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 30 gennaio.

Sassari, al Teatro Verdi la satira graffiante di Marco TravaglioSatira graffiante per narrare a suo modo le vicende degli ultimi anni di storia italiana. Marco Travaglio approderà a Sassari il 19 novembre con la terza stagione del fortunato spettacolo I migliori ... unionesarda.it

Il Torrione per il Teatro. Ironia graffiante, satira e racconti per i bambiniUn cartellone estivo che vuole soddisfare le esigenze e i gusti di tutti Sul palco comicità e riflessione, senza dimenticare la magia delle fiabe. Un’estate di teatro al Torrione, tra vernacolo, ... lanazione.it

Teatro, la satira graffiante di Pirandello a Maglie nella versione salentina di “Popcom” x.com

Stasera su Cine 24 ho visto Romanzo Criminale. Secondo me Michele Placido come regista è sempre stato sottovalutato e snobbato, un po' come fecero con Zeffirelli. A me sono piaciuti molto anche i films che ha girato su Caravaggio e su Pirandello. facebook