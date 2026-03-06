Perugia una serata da Osho | sold out per la satira di Awanagana

Al Teatro Pavone, Federico Palmaroli ha presentato il suo libro, raccontandosi al pubblico: dalle vignette su Papa Francesco ai post su Salvini e Salis, fino alle immagini che i social rimuovono Una serata all’insegna della satira e della solidarietà (a favore dell’associazione Palmira Federici). È quanto un folto pubblico ha potuto vivere al Teatro Pavone con Federico Palmaroli, in arte Osho, per la presentazione del suo libo "Awanagana", insieme al collettivo “Fraido – l’Umbria che fa notizia” ed Erika Tarditi. Una serata iniziata con Francesco Bastianelli che ha presentato un collage di immagini satiriche apparse sulla pagina “Fraido”... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

