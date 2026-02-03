Fatture false | sequestrate case ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro

La Guardia di finanza ha sequestrato case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro. L’indagine si concentra su un giro di fatture false, emesse per operazioni inesistenti, che ruotava intorno alla zona del Lago di Garda. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di frode fiscale e autoriciclaggio che coinvolgeva diversi soggetti. La Guardia di finanza ha eseguito i sequestri per bloccare i patrimoni accumulati illecitamente.

La zona del Lago di Garda è finita al centro di un'indagine della Guardia di finanza che ha fatto emergere un presunto sistema di frode fiscale e autoriciclaggio, basato su fatture per operazioni inesistenti e sull'utilizzo di crediti d'imposta fittizi. L'operazione ha portato al sequestro di.

La Guardia di Finanza di Desenzano ha sequestrato case, ville e auto di lusso per un valore di 3,5 milioni di euro.

Sei persone, tra cui un consigliere comunale, sono state indagate per un’indagine su un sistema di fatture false utilizzato a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per evadere le tasse.

