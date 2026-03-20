Un giovedì turbolento in casa Aston Martin: dopo ore di tensione, si parla di un possibile cambio alla guida del team con Newey che potrebbe lasciare il ruolo di Team Principal. La scuderia britannica ha vissuto un pomeriggio intenso, con voci che si rincorrono sulla possibile uscita del dirigente. La situazione rimane ancora incerta e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

Un giovedì turbolento in casa Aston Martin. La scuderia britannica è reduce da ore oltremodo caotiche a livello mediatico, complice una significativa indiscrezione arrivata dalla Spagna riguardante il genio di Adrian Newey, secondo diversi insider già pronto a lasciare il ruolo di Team Principal per focalizzarsi solo sulla parte tecnica. A sorprendere è il nome del possibile successore designato, ovvero Jonathan Wheatley, attualmente in forza all’Audi. La notizia, emersa nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato parecchio clamore da parte degli addetti ai lavori, complice anche il timing dell’eventuale operazione: secondo in tanti infatti Wheatley, pur avendo buona autonomia, non condivide a pieno lo spazio con Mattia Binotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ore turbolente in casa Aston Martin: Newey lascia il posto di Team Principal?

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