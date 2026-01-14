Come Adrian Newey sta ribaltando l'Aston Martin | la soluzione drastica spiega la nomina a team principal

Adrian Newey sta rivoluzionando l’approccio di Aston Martin alla Formula 1. Attraverso una revisione completa delle metodologie di sviluppo, come la ricalibratura della galleria del vento e l’uso intensivo dei simulatori, ha contribuito a ripensare il progetto AMR26. La sua nomina a team principal segna un cambiamento strategico volto a migliorare le performance e l’efficienza del team, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnica e alla precisione nel processo di sviluppo.

F1 | Aston Martin: Newey sta costruendo il sogno ma ha bisogno di tempo - La F1 2026 del genio inglese sarà sicuramente molto buona, ma la squadra di Silverstone è ancora in piena fase di ristrutturazione. msn.com

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Aston Martin avrebbe avuto qualche intoppo durante la fase di sviluppo in Galleria del Vento, per alcune discrepanze con i dati di simulazione al computer. Per tale ragione Adrian Newey avrebbe chi facebook

F.1: ALONSO E L'ABBRACCIO AL NEMICO GENIALE Nel numero di @autosprint in edicola oggi (martedì 13 gennaio) nelle principali città e da domani nel resto d'Italia, racconto l'incrocio tra Fernando Alonso e Adrian Newey, per la prima volta alleati dopo un x.com

