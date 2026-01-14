Come Adrian Newey sta ribaltando l'Aston Martin | la soluzione drastica spiega la nomina a team principal

Adrian Newey sta rivoluzionando l’approccio di Aston Martin alla Formula 1. Attraverso una revisione completa delle metodologie di sviluppo, come la ricalibratura della galleria del vento e l’uso intensivo dei simulatori, ha contribuito a ripensare il progetto AMR26. La sua nomina a team principal segna un cambiamento strategico volto a migliorare le performance e l’efficienza del team, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnica e alla precisione nel processo di sviluppo.

Nella fabbrica dell'Aston Martin c'è una talpa: come Newey sta ribaltando il suo nuovo team F1.

