Ora tutti idonei ai Cpr Dopo l’inchiesta choc tre verso il rimpatrio nel giro di 72 ore

Dopo l’inchiesta choc, tre persone sono state trasferite nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in sole 72 ore, con altrettanti provvedimenti di espulsione avviati. Questa operazione rappresenta un passo concreto nell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare in provincia, con tutti i soggetti coinvolti ritenuti ora idonei ai Cpr. La sequenza di trasferimenti e espulsioni si è svolta nel breve arco di tre giorni.

Tre trasferimenti in 72 ore verso i Centri di permanenza per il rimpatrio, con altrettanti provvedimenti di espulsione avviati, segnano una nuova fase nell’attività di contrasto all’ immigrazione irregolare in provincia. A darne notizia è la Questura, che parla di un’operazione coordinata tra diverse forze di polizia, culminata nell’accompagnamento di tre cittadini stranieri – tutti irregolari e con precedenti penali – nelle strutture di Milano e Roma. Il primo trasferimento risale al 16 marzo e riguarda un cittadino egiziano di 18 anni, arrestato nei giorni precedenti dai carabinieri a Milano Marittima per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ora tutti idonei ai Cpr. Dopo l’inchiesta choc tre verso il rimpatrio nel giro di 72 ore Articoli correlati Inchiesta sui rimpatri. Ecco il documento che orienta i medici verso l’inidoneità ai CprC’è un passaggio poco conosciuto, ma potenzialmente decisivo, nella catena che blocca i rimpatri: la certificazione medica di idoneità alla vita nei... Visite anti-rimpatrio, quasi tutti indagati i medici di Malattie Infettive: raffica di no al CprRavenna, 18 febbraio 2026 – Lui aveva palpeggiato sette lavoratrici tra la stazione e la biblioteca Classense. Tutto quello che riguarda Ora tutti idonei ai Cpr Dopo... Discussioni sull' argomento Ora tutti idonei ai Cpr. Dopo l’inchiesta choc tre verso il rimpatrio nel giro di 72 ore; Cronaca. Ravenna, indagine certificati falsi rilasciati dai medici No-Cpr: Aggredita da uno dichiarato inidoneo; Certificati anti-rimpatrio a Ravenna: spunta anche un caso di scabbia | GIP: Ma è smentito dalle. La proposta di Fdi: «Stop alla visita medica preventiva per l’ingresso nei Cpr» x.com CPR System, Conad e Politecnico di Milano testano un sistema Rfid per monitorare le casse lungo tutta la filiera, dal campo al punto vendita - facebook.com facebook