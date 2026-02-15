Un documento emesso da un ospedale ha causato un blocco nei rimpatri di alcuni richiedenti asilo. Questo rapporto, poco noto, indica che molti medici considerano alcuni soggetti non idonei a vivere nei centri di permanenza. In alcune visite, i medici segnalano condizioni di salute che portano a respingere la possibilità di rimpatrio. Questa decisione influisce direttamente sulla gestione delle pratiche di espulsione e mette in discussione le procedure adottate.

C’è un passaggio poco conosciuto, ma potenzialmente decisivo, nella catena che blocca i rimpatri: la certificazione medica di idoneità alla vita nei Cpr. Ed è proprio su questo snodo che si concentra l’inchiesta della Procura di Ravenna che vede (almeno) sei medici indagati per avere ostacolato le procedure di rimpatrio negando gli accessi ai ’Centri di permanenza’. Un documento, in particolare, finisce sotto la lente dell’opinione pubblica: l’"Appello per una campagna di presa di coscienza dei medici sulla certificazione di idoneità delle persone migranti alla vita nei Cpr", promosso da realtà come la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), la rete “Mai più lager – No ai CPR” e l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sui rimpatri. Ecco il documento che orienta i medici verso l'inidoneità ai Cpr

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha risposto a Matteo Salvini dopo che la procura ha aperto un’indagine su sei medici dell’ospedale, accusati di aver rilasciato certificati falsi per evitare rimpatri.

I medici di Ravenna sono sotto indagine perché, secondo le accuse, avrebbero alterato i certificati medici per impedire ai migranti irregolari di entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

