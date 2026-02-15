Inchiesta sui rimpatri Ecco il documento che orienta i medici verso l’inidoneità ai Cpr
Un documento emesso da un ospedale ha causato un blocco nei rimpatri di alcuni richiedenti asilo. Questo rapporto, poco noto, indica che molti medici considerano alcuni soggetti non idonei a vivere nei centri di permanenza. In alcune visite, i medici segnalano condizioni di salute che portano a respingere la possibilità di rimpatrio. Questa decisione influisce direttamente sulla gestione delle pratiche di espulsione e mette in discussione le procedure adottate.
C’è un passaggio poco conosciuto, ma potenzialmente decisivo, nella catena che blocca i rimpatri: la certificazione medica di idoneità alla vita nei Cpr. Ed è proprio su questo snodo che si concentra l’inchiesta della Procura di Ravenna che vede (almeno) sei medici indagati per avere ostacolato le procedure di rimpatrio negando gli accessi ai ’Centri di permanenza’. Un documento, in particolare, finisce sotto la lente dell’opinione pubblica: l’"Appello per una campagna di presa di coscienza dei medici sulla certificazione di idoneità delle persone migranti alla vita nei Cpr", promosso da realtà come la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), la rete “Mai più lager – No ai CPR” e l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Indagine in ospedale, il sindaco replica a Salvini: "Così i rimpatri non funzionano, non tocca ai medici garantire la sicurezza"
Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha risposto a Matteo Salvini dopo che la procura ha aperto un’indagine su sei medici dell’ospedale, accusati di aver rilasciato certificati falsi per evitare rimpatri.
"Risponderemo colpo su colpo". I no-Cpr replicano alle indagini sui medici indagati
I medici di Ravenna sono sotto indagine perché, secondo le accuse, avrebbero alterato i certificati medici per impedire ai migranti irregolari di entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inchiesta sui rimpatri. Ecco il documento che orienta i medici verso l’inidoneità ai Cpr; Medici indagati, il sindaco di Ravenna contro Salvini: I rimpatri e i Cpr non funzionano. No a speculazioni; Il profilo dell'80enne indagato nell'inchiesta su turisti cecchini di Sarajevo; Ravenna, 6 medici indagati: certificati falsi per impedire rimpatri migranti/ Salvini Radiarli e.
Barattoni sull’inchiesta che ha provocato un terremoto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna: nel mirino presunti certificati anti-rimpatrio facebook
Medici sotto inchiesta a Ravenna per aver emesso certificazioni false che impedivano il rimpatrio degli stranieri irregolari. Se le accuse fossero confermate ci attendiamo pene esemplari. x.com