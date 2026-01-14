Dopo Napoli-Parma, il difensore Rrahmani ha commentato il gol annullato a McTominay, sottolineando la necessità di regole uniformi per tutti. In conferenza stampa, ha inoltre evidenziato l’importanza di sbloccare subito il risultato nelle partite, per evitare complicazioni. Le sue parole riflettono l’attenzione del team alle decisioni arbitrarie e alla gestione delle partite, con un approccio equilibrato e rispettoso delle norme.

In conferenza stampa il difensore del Napoli Amir Rrahmani dopo Napoli-Parma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa: «Queste sono le partite in cui devi segnare subito, perchè diventa un’altra partita. Dobbiamo essere più veloci e concreti, dare più qualità al gioco in avanti e fare così contro le squadre chiuse, così si può fare la differenza». Le parole di Rrahmani. Il gol annullato a McTominay? «L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro». Il pareggio vanifica ciò che è stato fatto a Milano? «È mancato il gol che ti fa vincere, dobbiamo continuare a giocare le partite ogni tre giorni: tutte le volte dobbiamo giocare in modo diverso, migliorando ciò che non è stato fatto bene, dopo ogni partita impari da ciò che hai sbagliato e provi a migliorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

