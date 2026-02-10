Stefania Constantini e Amos Mosaner portano a casa il bronzo nel curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto lo spareggio contro i britannici Jennifer Dodds e Bruce Mouat, la coppia italiana si dice soddisfatta, anche se ammette di aver dovuto resistere e tenere duro finché non sono arrivati i risultati. Ora pensano alle prossime gare, con l’obiettivo di migliorarsi e confermare il buon andamento.

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto i britannici Jennifer Dodds e Bruce Mouat nello spareggio per il terzo posto, conquistando una significativa medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La magica coppia d'oro del curling italiano non è riuscita a bissare il titolo ottenuto quattro anni fa a Pechino, riscattando però alla grande la cocente sconfitta di ieri sera in semifinale contro Team USA e sfoderando una prestazione di alto profilo nel match odierno con in palio l'ultimo posto sul podio. " Dopo questa settimana siamo molto contenti di aver concluso con questo buon risultato.

© Oasport.it - Stefania Constantini: “Abbiamo dovuto tenere duro, ora focus sulle gare con la squadra”

