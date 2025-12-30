Fabio Giomi licenziato da Pam dopo il test del carrello e reintegrato dal giudice | Ai miei colleghi dico di non avere paura e di far sentire la propria voce per denunciare le ingiustizie Insieme si vince
Fabio Giomi, licenziato da Pam dopo il test del carrello, è stato reintegrato dal giudice. Dopo aver intrapreso una causa legale, il 62enne tornerà a lavorare, segnando una vittoria importante. Giomi invita i colleghi a non temere e a denunciare le ingiustizie, sottolineando l’importanza della solidarietà e della voce collettiva. Un risultato che rappresenta un segnale positivo in un percorso di tutela dei diritti sul lavoro.
Il 62enne era stato licenziato a fine ottobre, ha fatto causa e tornerà a lavorare. «Questo è un bel regalo di Natale, l’anno finisce in bellezza. Il test del carrello non è stato effettuato solo su di me, ma anche su altri colleghi che spero abbiano giustizia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
