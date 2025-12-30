Fabio Giomi, licenziato da Pam dopo il test del carrello, è stato reintegrato dal giudice. Dopo aver intrapreso una causa legale, il 62enne tornerà a lavorare, segnando una vittoria importante. Giomi invita i colleghi a non temere e a denunciare le ingiustizie, sottolineando l’importanza della solidarietà e della voce collettiva. Un risultato che rappresenta un segnale positivo in un percorso di tutela dei diritti sul lavoro.

Il 62enne era stato licenziato a fine ottobre, ha fatto causa e tornerà a lavorare. «Questo è un bel regalo di Natale, l’anno finisce in bellezza. Il test del carrello non è stato effettuato solo su di me, ma anche su altri colleghi che spero abbiano giustizia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabio Giomi, licenziato da Pam dopo il test del carrello e reintegrato dal giudice: «Ai miei colleghi dico di non avere paura e di far sentire la propria voce per denunciare le ingiustizie. Insieme si vince»

Leggi anche: Licenziato per il «test del carrello» dalla Pam, il 62enne Fabio Giomi reintegrato: «Un bel regalo di Natale». La sentenza del tribunale di Siena

Leggi anche: Fabio Giomi vince la causa e torna a lavoro: licenziato col test del carrello, il giudice gli dà ragione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fabio Giomi, licenziato dalla Pam (a 62 anni) dopo aver fallito il «test del carrello»: il giudice condanna l'azienda e lui sarà reintegrato; Natale a casa Giomi, il cassiere licenziato dal Pam; Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza; Reintegrato il cassiere licenziato da Pam Panorama a Siena.

Il caso del cassiere licenziato da PAM per il “test del carrello” e poi reintegrato - Fabio Giomi non si era accorto di un finto furto architettato dall'azienda per metterlo alla prova, ma ora un tribunale gli ha dato ragione ... ilpost.it