Operatori Cup in stato di agitazione | Straordinari non riconosciuti ora siamo pronti allo sciopero

I dipendenti dei Cup dell’Asl Tse di Arezzo hanno dichiarato lo stato di agitazione, lamentando la mancata riconoscibilità degli straordinari. La situazione ha portato alla predisposizione di una possibile astensione dal lavoro, qualora non si trovino soluzioni adeguate. La questione riguarda principalmente le condizioni di lavoro e il riconoscimento delle prestazioni straordinarie, con i lavoratori pronti a proclamare uno sciopero per tutelare i propri diritti.

I dipendenti dei Cup aretini dell’ Asl Tse hanno proclamato lo stato di agitazione e minacciano lo sciopero. La tensione nasce dall’uso massiccio delle cosiddette ore supplementari, straordinari che nel quotidiano diventano strutturali ma che rischiano di non essere riconosciuti con il nuovo appalto del servizio. L’assemblea si è svolta nell’auditorium del San Donato, con numerosi collegamenti da remoto, e ha visto la partecipazione attiva delle lavoratrici, prevalentemente donne. Tre delegate sindacali, Stefania (Filcams Cgil), Federica e Isabella (Fisascat Cisl), con rispettivamente 22, 16 e 13 anni di esperienza al Cup, hanno spiegato i motivi della mobilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

