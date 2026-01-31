Cancellata l’ultima puntata di Falsissimo | Mediaset c’è riuscita giocando la carta violazione del copyright

Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata di Falsissimo, puntando sulla questione del copyright. La decisione arriva dopo settimane di polemiche, con le prime due puntate dedicate al caso Signorini già rimosse in precedenza. Corona aveva già visto sparire alcuni episodi, e questa volta l’emittente ha optato per la rimozione definitiva, probabilmente per evitare ulteriori problemi legali.

La rimozione dell'episodio arriva dopo giorni intensi, nei quali Corona aveva già visto sparire le prime due puntate di Falsissimo – Il Prezzo del Successo dedicate al caso Signorini, bloccate in seguito a un ricorso d'urgenza e a un'inibitoria alla pubblicazione disposta dal Tribunale di Milano. "Falsissimo" bloccato per violazione di copyright. Dopo la pubblicazione del ventunesimo episodio, Mediaset è intervenuta con un duro comunicato, smentendo le dichiarazioni contenute nel video e definendole false e diffamatorie, annunciando inoltre l'intenzione di tutelarsi nelle sedi opportune.

