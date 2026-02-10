Food delivery sotto inchiesta | sfruttamento rider e la sfida per un’applicazione più rigorosa delle leggi sul lavoro

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui rider di Foodinho, la piattaforma di consegne di proprietà di Glovo. Le accuse puntano a condizioni di lavoro sfruttate e a un mancato rispetto delle leggi sul lavoro. I rider denunciano turni troppo lunghi e poca protezione, mentre le autorità promettono controlli più severi. La situazione mette in evidenza il bisogno di regole più chiare e di un’azione più decisa contro le irregolarità nel settore.

L'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider di Foodinho, controllata della spagnola Glovo, riaccende il dibattito sulle condizioni lavorative nel settore del food delivery e sulla necessità di un rafforzamento dei controlli e della presenza sindacale. Il professor Ilario Alvino, docente di diritto del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, sottolinea come il quadro normativo esista già, ma necessiti di un'applicazione più efficace per contrastare un fenomeno che condiziona il mercato del lavoro. Le indagini milanesi, come riportato, hanno evidenziato diffuse situazioni di sfruttamento, sollevando interrogativi sulla natura del rapporto di lavoro tra le piattaforme e i rider.

