OpenAI ha stretto un accordo con Amazon Web Services per rafforzare la propria presenza nel settore governativo degli Stati Uniti. La collaborazione riguarda l’utilizzo dei servizi cloud di AWS, che supporteranno le attività di OpenAI in ambito pubblico e istituzionale. La notizia arriva mentre le due aziende si preparano a sviluppare soluzioni tecnologiche rivolte alle esigenze del governo americano.

OpenAI sta espandendo la propria influenza nel settore governativo statunitense attraverso una nuova intesa strategica con Amazon Web Services. Questa collaborazione mirerà a fornire modelli di intelligenza artificiale sia per lavori classificati che non classificati all’interno della pubblica amministrazione americana. L’accordo si inserisce in un competitivo dove Anthropic, già partner di AWS, ha il suo ruolo messo in discussione dal Dipartimento della Difesa. La mossa permette ad OpenAI di accedere alla vasta infrastruttura cloud di AWS dedicata al settore pubblico, superando i limiti imposti da precedenti tensioni tra il Pentagono e altri fornitori tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI e AWS: la nuova alleanza per il governo USA

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