Van Aert | Voglio il massimo dalla prossima stagione E sogno una Monumento

Wout Van Aert, reduce da un rapido recupero dopo un infortunio, si prepara alla prossima stagione con obiettivi ambiziosi. In un’intervista recente, il ciclista belga ha espresso il desiderio di ottenere il massimo risultato possibile e di conquistare una delle corse monumento. La sua determinazione e il focus sui propri obiettivi evidenziano la volontà di continuare a competere ai massimi livelli nel calendario internazionale.

Roma, 13 gennaio 2026 – Il media day della Visma-Lease a Bike ha ruotato molto sul tanto atteso annuncio della partecipazione, la prima assoluta, di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026, ma in Spagna è presente anche Wout Van Aert, r educe da un recupero lampo dopo la frattura alla caviglia occorsa nella gara di ciclocross di Mol. Le dichiarazioni di Van Aert. Ironicamente, il belga può già pedalare (lo ha fatto ieri nelle Fiandre e stamattina in terra iberica) ma non ancora camminare: miracoli della bici, che il classe '94 vuole inforcare al più presto possibile per inseguire obiettivi molto ambiziosi nonostante il contrattempo di fine 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert: “Voglio il massimo dalla prossima stagione. E sogno una Monumento” Leggi anche: Van Aert tra passato e futuro: "Stagione non da buttare, ma voglio vincere le Classiche" Leggi anche: Van Aert: “Ho pensato al ritiro. Ma ora sogno Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Van Aert: “Voglio il massimo dalla prossima stagione. E sogno una Monumento” - Lease a Bike, non si pone limiti: "Tornerò alla Strade Bianche: la vittoria di Siena al Giro ha riacceso la scintilla con quella corsa" ... sport.quotidiano.net

Vingegaard al Giro, adesso è ufficiale (ma non rinuncia al Tour). Van Aert carico: "Punto alle classiche e al mondiale" - L'annuncio della presenza di Vingegaard al Giro è stato conferma nella presentazione della Visma nel ritiro spagnolo. sport.virgilio.it

VAN AERT STRIZZA L'OCCHIO ALL'ITALIA: «STRADE BIANCHE E SANREMO PRIMA DELLE "MIE" CLASSICHE» - Simone Consonni, campione olimpico, e Michele Scartezzini hanno conquistato la 59ª edizione della Sei Giorni di Brema. tuttobiciweb.it

Visma|Lease a Bike, Wout van Aert resta ambizioso: “Voglio essere davanti dalla Omloop alla Roubaix” Farà anche Strade Bianche e Sanremo x.com

